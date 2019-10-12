محافظ ذي قار يعلن عن لجنة موسعة للتحقيق بقتل المتظاهرين

2019/10/12 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي، أبناء المحافظة إلى تزويد اللجنة المشكلة للتحقيق في الإعتداءات التي طالت عدد من المتظاهرين ، بأي أدلة او براهين موثقة تساعد في الكشف عن المتسببين بأستخدام العنف المفرط ، مؤكداً أنه أمر بفتح تحقيق مستقل بشأن استخدام بعض الجهات للعنف ضد المتظاهرين منذ الوهلة الأولى لإنطلاق التظاهرات .

وقال الدخيلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "اللجنة اضيف لها جهات تعنى بحقوق الإنسان والنقابات وأصحاب الإختصاص لضمان حياديتها " ، مشيراً إلى " استقبالها لأي أدلة وبراهين موثقة بشأن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين " .ولفت إلى "إمكانية التواصل مع اللجنة عبر بريد الكتروني خصص لهذا الغرض والتعامل مع المعلومات الواردة بسرية تامة ، بغية المساعدة على الوصول إلى الحقيقة " ، مشدداً على " الإعلان عن نتائج التحقيق المعمّق خلال فترة زمنية محددة ".وجدد الدخيلي تأكيده " بعدم توجيه أي من العناصر الأمنية بأستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وعدم السماح مطلقاً بإراقة الدماء لكلا الطرفين من ابنائنا من القوات الامنية أو المحتجين " ، متوعداً " بالكشف عن الجناة وإحالتهم إلى القضاء " .انتهى

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