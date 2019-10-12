2019/10/12 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار وفد نيابي عراقي، مؤسسة BBC واطلع على حرفية الاعلام فيها.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان بشير حداد ان "الأخير زار مبنى مؤسسة الـbbc الإعلامية والتقى بعدد من الصحفين العاملين في القسم العربي وكذلك راديو الـbbc عربي واطلع على العمل الاعلامي لهذه المؤسسة العريقة".نقل البيان عن حداد تأكيده خلال التجوال في اقسام القناة على "الدور الإعلامي الذي تلعبة وسائل الإعلام في نهضة الشعوب وتثقيفها وايصال الحقائق دون اي مبالغة او تسويف"، مشيراً الى ان "يكون الاعلام بمستوى هذه المؤسسة التي تلعب دوراً هاماً في الاعلام العربي والعالمي لما لها من حرفية في نقل الخبر واعداده بصورة مميزة".واضاف البيان ان "العاملين في مؤسسة bbc شكروا حداد على هذه الزيارة وهي الاولى من نوعها خلال عشر سنوات ماضية لزيارة شخصية سياسية عراقية بارزة الى مبنى القناة وإهتمامه بالجانب الإعلامي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نيابي عراقي يزور مؤسسة BBC ويطلع على حرفية الاعلام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد نيابي عراقي يزور مؤسسة BBC ويطلع على حرفية الاعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).