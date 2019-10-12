مديحه الأعرج - المواطنون يستعدون لموسم قطاف الزيتون وسط توقعات بارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين

2019/10/12 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 28/9/2019-4/10/2019اعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانتتواصل معاناة المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتشهد ذروتها في موسم قطاف الزيتون الذي يتحول إلى موسم مضايقات واعتداءات منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات بشكل عام والبؤر الاستيطانية بشكل خاص ملاذات آمنه وسط حماية قوات الاحتلال وتواطؤ أذرعه الرسمية.ويشك......

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