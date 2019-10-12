موقع عسكري إسرائيلي بالضفة الغربية يتعرض لإطلاق نار

2019/10/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن موقعا عسكريا إسرائيليا تعرض لإطلاق نار من سيارة أمس الجمعة، قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن قوات الجيش عملت على تمشيط المنطقة في محاولة لتحديد مكان العناصر التي أطلقت النيران، موضحا ان الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات او اضرار.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن "مقاومين أطلقوا النار في اتجاه موقع مراقبة لجيش الاحتلال"، الذي اقتحم عناصره منزل أحد منفذي العملية في منطقة عين بوبين.

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