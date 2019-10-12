2019/10/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الإعلامي رزكار كوجر، اليوم السبت، عن قيام مديرية أوقاف أربيل بمطالبته بدفع مبلغ 100 مليون دينار بتهمة "الاساءة للدين"، وذلك بعد تهديده من قبل شخصيات دينية، بحسب قوله.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، عن كوجر قوله، :"قبل حوالي 45 يوماً من الان تم نشر موضوع كتبه شخص ما في أربيل حول محاولات لتغيير أسم مسجد في حي نوروز اربيل من الشهيدين الى الصفار و أن الموضوع تم إعادة نشره من قبل شخص اخر و تم الاشارة الى صفحة تنتحل اسمي و كنت وقتها خارج مدينة اربيل ، بعدها تفاجأت بالموضوع و طالبت ادارة الصفحة بحذف المنشور، و كتبت توضيحا بأن ليس لدي علاقة بالصفحة وان ما نشر فيها لا يمثلني".

وأضاف أنه "بعد ثلاثة ايام من حذف المنشور على الصفحة تفاجأت أن مديرية الاوقاف في اربيل نشرت توضيحاً حول الموضوع في ست نقاط و شهرت بي ودفعت رجال الدين والناس ضدي ويتهمونني بأنني ذو ميول شيوعية ولدي افكار ماركسية وأنني ضد الدين والمساجد، والتوضيح هذا لا يزال موجودا في الصفحة الى الان وقد نتج عن التوضيح، انطلاق حملة كبيرة ممنهجة مسيئة ليست ضدي شخصيا فحسب بل شملت كل عائلتي وتشويه سمعتي وسمعة أهلي والمطالبة بتصفيتي جسديا، رغم تأكيدي للأوقاف بالدليل القاطع عدم علاقتي بما نشر".

وأشار إلى "قيام مديرية اوقاف اربيل التابعة لوزارة الاوقاف و الشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان برفع دعوى قضائية ضده و مطالبين إياه بدفع 100 مليون دينار عراقي بتهمة الاساءة للدين!!".

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، "ما يتعرض له الزميل رزكار كوجر"، مطالبة السلطات الامنية في اربيل بـ "حمايته وحماية عائلته مما قد يطاله جراء الحملة التي شنت ضده".

ودعت الجمعية، القضاء إلى "إنصافه من الادعاء الذي تدعيه مديرية الأوقاف ضده و تتبع الأشخاص الذي انتحلوا صفته واسمه وعدم الانجرار وراء ما تسوقه المؤسسات الحكومية والمتنفذة ضد الاعلاميين في كردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوقاف أربيل تطالب إعلامي بدفع 100 مليون دينار بتهمة الاساءة للدين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوقاف أربيل تطالب إعلامي بدفع 100 مليون دينار بتهمة الاساءة للدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).