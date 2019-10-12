عبدالمهدي يتوعد بمحاسبة المعتدين على المتظاهرين “مهما كانت مواقعهم”

2019/10/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توعّد رئيس #الحكومة العراقية #عادل_عبدالمهدي، اليوم السبت، بتقديم المعتدين على #المتظاهرين إلى العدالة ’’مهما كانت مواقعهم’’.وذكر عبدالمهدي في بيان، أن «الحكومة قامت بتشكيل لجنة #تحقيقية […]

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