2019/10/12 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغضبان: توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/12 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان: توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).