نائب رئيس البرلمان يلمح الى إستقالته

2019/10/12 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لمح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الى استقالته من المنصب على خلفية تداعيات المظاهرات الشعبية في البلاد.

وقال الحداد في تصريح صحفي ان "المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا جرس إنذار للمسؤولين ومؤسسات الدولة والأطراف السياسية، لتكف عن الدفاع عن الفاسدين، ولتتيح الفرصة لمجلس النواب لاستجوابهم.ووعد أن "يقوم البرلمانيون بالإصلاحات الضرورية وأن ينحازوا إلى الشعب، إن اغلقت أمامهم الأبواب أمام تحقيق ما تعهدوا به".وأضاف أنه "شخصيا لن يكون مستعدا لمواصلة العمل حينما يصل إلى نقطة يشعر فيها أنه مقيد ولا يستطيع القيام بما يريد من اصلاحات".انتهى

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