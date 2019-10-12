وزارة المالية: رواتب أعضاء مجالس المحافظات مستمرة

2019/10/12 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت وزارة المالية، السبت، ان الأنباء التي تحدثت عن قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات على خلفية قرار البرلمان الغاء هذه المجالس غير صحيح وان مستحقاتهم المالية مستمرة .

وذكر وزير المالية، فؤاد حسين، في بيان أن “الوزارة تنفي المعلومات المتداولة في الأوساط الإعلامية حول قطع أو إيقاف رواتب أعضاء مجالس المحافظات”.

وكان مجلس النواب، صوت الثلاثاء الماضي ،من حيث المبدأ على الإجراءات التشريعية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات.

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