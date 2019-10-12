2019/10/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

أثارت مباراة كرة القدم الودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن خالفت، باتفاق الطرفين، القوانين المتعارف عليها في عالم اللعبة.

وأقيمت المباراة الودية، الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، دون نقل تلفزيوني بناء على رغبة المدير الفني لمصر شوقي غريب الذي أراد فرض أجواء السرية على طريقة لعبه، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

لكن أحداث المباراة الغريبة لفتت أنظار الصحف المصرية، حيث أقيم اللقاء على 3 أشواط مدة كل واحد منه 30 دقيقة، حسبما أفاد موقع "بطولات".

وأجرى المديران الفنيان للمنتخبين 10 تغييرات لكل فريق، في عادة متعارف عليها بالمباريات الودية.

لكن الغريب أن حكم اللقاء محمد معروف أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين مصري وجنوب أفريقي، إلا أن المديرين الفنيين أشركا لاعبا بديلا في كل حالة، حتى يقام اللقاء بالعدد الكامل، 22 لاعبا على أرضية الميدان.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها الشهر المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات.

وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة، إذ أن المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يستعرض الأسماء التي حددها برشلونة من أجل تعويض لويس سواريز الذي بدأ يتقدم بالسن ومن المحتمل أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له في النادي، أو على الأقل لن يكون دوره في المواسم المقبلة

بغداد اليوم - متابعة

وصل منتخب العراق بكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة الى كمبوديا بطائرة خاصة، قبل لقاء نظيره الكمبودي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

المباراة ستقام ظهر الثل

بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن نية وزارة الشباب والرياضة تبليغ الاتحاد بشكل رسمي لـمنع الاندية من اللعب في ملاعبها بمنافسات دوري الكرة الممتاز، بسبب استمرار الاتحاد في قراره باقصاء نادي الطلبة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لقاء أجري بثلاثة اشواط واستبدال المطرود.. مصر تشهد ’’أغرب مباراة في التاريخ’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لقاء أجري بثلاثة اشواط واستبدال المطرود.. مصر تشهد ’’أغرب مباراة في التاريخ’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).