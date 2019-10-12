القمع والتهديد يلاحق الصحفيين العراقيين.. العشرات يفرون الى كردستان هرباً من “الاعتقال”

2019/10/12 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق لم تنته تداعيات التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في العراق، ولا يزال القمع الصوت الأعلى للحكومة في البلاد، إذ تشن ملاحقات أمنية من جهات مجهولة لناشطين ومدنيين ومدونين شاركوا في التحركات، ومنهم من دعم الحركة الاحتجاجية والمطالب التي انطلقت منها، وآخرها اختفاء الناشط عقيل التميمي وزميله ميثم […]

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