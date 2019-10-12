2019/10/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، السبت، من "تهديد كبير" للأمن القومي العراقي بسبب ما يحدث على الحدود العراقية السورية نتيجة عمليات الجيش التركي.

وقال الخزعلي، إن "ما يحدث على الحدود العراقية مع سوريا نتيجة عمليات الجيش التركي الذي تشارك فيها رسمياً المجاميع المسلحة هو تهديد كبير ومباشر للأمن القومي العراقي".وأضاف الخزعلي في تغريدة بموقع "تويتر"، أن "‏على الدولة والأجهزة المعنية متابعة ما يجري والقيام بالخطوات المطلوبة بأسرع وقت".

يشار إلى أن الجيش التركي بدأ، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "نبع السلام" شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف منع إقامة "ممر إرهابي" على حدوده الجنوبية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏الخزعلي يحذر من 'تهديد كبير' للأمن القومي العراقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏الخزعلي يحذر من 'تهديد كبير' للأمن القومي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).