تظاهرة حاشدة في أربيل تنديداً بالهجوم التركي على المناطق الكردية في سوريا

2019/10/12 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق خرج #العشرات من المواطنين، اليوم السبت، في #أربيل أمام مقر #الأمم_المتحدة، تنديداً بالهجوم #التركي على المناطق الكردية شمال شرقي #سوريا.وردد المتظاهرون هتافات رافضة للعملية التركية […]

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