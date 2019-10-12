مجلس بغداد يحدد الاثنين المقبل موعداً لاختيار محافظ جديد خلفاً للجزائري

2019/10/12 | 12:53

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس محافظة بغداد، السبت (12 تشرين الأول 2019)، عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لاختيار محافظ جديد خلفا للمستقيل فلاح الجزائري.





وقال عضو المجلس فاضل الشويلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجلسة التي حددها مجلس المحافظة الخميس الماضي لاختيار المحافظ الجديد، فشلت نتيجة الخلاف الموجود بين كتل ائتلاف دولة القانون".





وأضاف، أن "الخلاف قائم على أساس البديل للجزائري"، مبيناً أن "المجلس حدد جلسة الاثنين المقبل موعداً لاختيار محافظ جديد لإدارة شؤون العاصمة".

يتبع.



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