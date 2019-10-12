فهد المضحكي - انتفاضة ضد الفساد والنفوذ الإيراني

2019/10/12 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي إذا كانت كما كتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية تجربة العراق في السنوات الـ16 الأخيرة تعني شيئًا، فهي تعني أن المليشيات المذهبية لا يمكن أن تبني دولة.إن الحديث عن انتفاضة العراق التي راح ضحيتها أكثر من 105 قتلى و6 آلاف جريح، هو حديث عن انتفاضة وصفوها – وهم على حق – بأنها عابرة للطوائف ضد الفساد وضد نظام المحاصصة الطائفي.إنها مظاهرات وطنية عابرة للطوائف من خلال شعاراتها المنددة ......

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