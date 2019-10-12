البعيجي: يجب على قواتنا الأمنية حماية الحدود العراقية السورية من تسلل الإرهابيين

2019/10/12 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، رئيس الوزراء بتوجيه وزارة الدفاع وقطعات الحشد الشعبي بتكثيف الجهود على الحدود العراقية السورية من تسلل الارهابيين الى الاراضي العراقية بعد الهجوم التركي على الاراضي السورية.

واكد البعيجي في بيان، ضرورة ان تٌحكَم الحدود العراقية مع دول الجوار بقبضة من حديد لمنع اي تسلل ارهابي، مبينا ان هذا الامر يجب ان يكون من اولويات الحكومة لحماية اراضيها حتى لا تكون ملاذا آمنا للإرهابيين كما حصل سابقا مع عصابات داعش الارهابية التي دمرت وقتلت بدم بارد.

ودعا البعيجي الى تقديم الدعم الكامل لحماية الحدود وتوفير كل ما يلزم من كاميرات حرارية وقطعات عسكرية وعجلات مختصة بتلك المناطق لضمان حماية الحدود من اي تسلل او اعتداء خارجي.

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