الجيش التركي يسيطر على مدينة راس العين بمحافظة الحسكة السورية

2019/10/12 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فرضت القوات التركية، اليوم السبت، سيطرتها على إحدى المدن بمحافظة الحسكة قرب الحدود السورية مع تركيا.

وجاء ذلك ضمن العملية العسكرية التي أعلنت أنقرة إطلاقها الأسبوع الماضي ضد مواقع قوات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر (تويتر) إنه "ضمن العمليات الناجحة التي يتم تنفيذها في إطار عملية ينابيع السلام، تمت السيطرة على مدينة راس العين شرقي الفرات"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الإخبارية.

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