أبراج جاكلين عقيقي: اليوم يحمل مفاجأة لم تتوقعها

2019/10/12 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اليكم توقعات خبيرة الفلك جاكلين عقيقي لهذا اليوم

الحمل

مهنياً: تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير ايجابي على حياتك المهنية نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.

عاطفياً: ترتفع المعنويات وتعيش لحظات سعيدة، تصطلح الأمور مع الحبيب أو ربما تفرح لحدث طارئ.

صحياً: متى فقدت القدرة والسيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشاكل صحية يمكن أن تلازمك مدة طويلة وتنغص لك حياتك.

الثور

مهنياً: كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات

عاطفياً: علاقة واعدة مع أحد الأشخاص وتتفقان على أمور كثيرة وتتحليان بالذكاء وحب المعرفة.

صحياً: للتمتع بنمط حيات صحي، وازن بين نظامك الغذائي ونشاطك الجسدي من خلال اختيار الأطعمة الصحية معظم الوقت.

الجوزاء

مهنياً: تعقد صداقة عذبة جداً ومميزة، ويقوى نفوذك كما حماستك، وتبحث عن الهدوء والارتياح، ويمكن أن تقلق إذا شعرت بالضعف أو التعب المعنوي.

عاطفياً: تباشر مشاريع مع الحبيب وتعرف تغييرات مهمة لمصلحتك، انه يوم حافل بالنشاطات المتنوعة يجعلك تشعر بالانتعاش.

صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة.

السرطان

مهنياً: إحم استقرارك المعنوي ولا تسمح لنفسك بالتصرف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب.

عاطفياً: الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس في مصلحتك، الحذر مطلوب في التعامل معه.

صحياً: للارهاق والأرق انعكاسات سلبية على وضعك الصحي والنفسي، والمعالجة مطلوبة فوراً وبقوة.

الاسد

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه.

عاطفياً: يعلن هذا اليوم عن اوقات رقيقة وغنية جداً على الصعيد الشخصي، قد تبدو ضعيفاً أمام مواليد الحمل، الأسد، الميزان، والدلو، ويجذبك أحد مواليد القوس.

صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.

العذراء

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة

عاطفياً: لا تتهرّب من الواجبات، تجنب التورّط في قضية شائكة، فأنت في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك

صحياً: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية

الميزان

مهنياً: لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة

عاطفياً: تميل الى منح الشريك المزيد من الثقة، وربّما تعترف له بسرٍّ دفين، أو تطلعه على ما يدور في فكرك من هواجس

صحياً: أترك مشكلاتك المهنية في المكتب أو في أي مكان تعمل فيه، واحزم حقائب السفر وانطلق في رحلة ترفيهية

العقرب

مهنياً: تساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لك، وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصالات غنية جداً

عاطفياً: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه

صحياً: يجب أن تكون الرياضة أولوية في حياتك، فهي الطريق الأنسب لصحة أفضل

القوس

مهنياً: تكثر العقود والعروض والساعات الإضافية، وبانتظارك تقدم من خلال منصب عال ومكافأة لجهودك السابقة.

عاطفياً: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما، يمكنك أن تباشر علاقة جديدة وتلاقي التجاوب

صحياً: ممارسة الرياضة على نحو منتظم، والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع

الجدي

مهنياً: لا داعي إلى اثارة الجدال، تكلم بوضوح وهدوء فالحوار الهادئ يضمن لك نجاحاً وتألقاً، وتكثر الاتصالات والزيارات.

عاطفياً: تحاول أن تتجنب الدراما والمشاكل بينك وبين الشريك، فأنت تحب أن تعيش كل لحظة بلحظتها وتستمتع بالأوقات السعيدة معه.

صحياً: إحم استقرارك الصحي ولا تسمح لنفسك بالتصرّف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب.

الدلو

مهنياً: تترك انطباعاً جيداً في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك.

عاطفياً: تخيم اجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وقد تقع في الغرام إذا كنت عازباً أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.

الحوت

مهنياً: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع إلى تكثيف الجهود تفادياً لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور.

عاطفياً: تجد نفسك مملتئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية، وينتابك ميل إلى التمتع بالحياة والعطلة والسفر.

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي، كن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك الدفينة.

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