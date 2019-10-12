العراق يترأس جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة التوغل التركي في سوريا

2019/10/12 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد يترأس العراق، السبت، جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لمناقشة التوغل التركي في سوريا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، ان “‏العراق يترأس اليوم السبت الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة”.وأضاف البيان ان “الجلسة الطارئة تأتي لمناقشة ...

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