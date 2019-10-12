النفط تعلن توفير أكثر من 3200 فرصة عمل

2019/10/12 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم السبت، مضي وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات التخصصية ومعاهد التدريب النفطي، مشيراً إلى توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي.وقال الغضبان في بيان تلقت “الصباح الجديد”، إن “وزارة النفط ماضية ...

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