2019/10/12 | 13:24

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خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء تدعو ذوي ضحايا التظاهرات لعدم التعامل مع معقبي المعاملات

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، السبت (12‏ تشرين الأول، 2019)، على أنباء نقل القوات الامريكية 80 عنصراً من داعش الأجانب من سوريا الى العراق.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "معلومات و

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد عبد الله الجبوري، السبت (12 تشرين الأول 2019)، إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بمقتل المتظاهرين ستكون "منحازة".

وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: &qu

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي، السبت (12 تشرين الأول 2019)، أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي "جيد جداً"، لكنه "على الورق فقط"، دون أي تطبيق على أرض الواقع.

وقال الزيا

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