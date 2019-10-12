صحة كربلاء تنشر مفارز طبية لخدمة الزائرين

2019/10/12 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية صحة كربلاء المقدسة، مفارز طبية على إمتداد حدود المحافظة الادارية مع محافظات بابل، والنجف، وبغداد .

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