2019/10/12 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء تدعو عوائل الشهداء وجرحى التظاهرات الى عدم التعامل مع المعقبين في ترويج معاملاتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/12 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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