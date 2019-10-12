2019/10/12 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت إيران وساطتها لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين التركية والسورية بعد تدهور العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الثورة في سوريا عام الفين وأحد عشر, حيث أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف، أن أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا، مشيرا الى أنه عرض خطته للسلام قبل ست سنوات على نظيره التركي آنذاك أحمد داود أوغلو، والمتضمنة وقف فوري لإطلاق النار، وعقد مفاوضات داخلية وإجراء انتخابات في سوريا.

وأضاف، أن على الجميع الاستعداد للانتخابات السورية المقبلة عام الفين وواحد وعشرين، والابتعاد عن لغة الحروب بحسب تعبيره.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: أمن تركيا لن يتحقق بغزو سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).