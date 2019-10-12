محمد مهاجر - المغتسلة

2019/10/12 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مهاجر ينبثق العبير من سرايا ثغرها ويدخل في الاوردة المنتصبةفتضحك الفاتنة اللعوبوحين يشرق فينا تاج النشوةيذر صوتها الممراح شدوا وليدا على مواكب الضياءولو ان بوحا بخد الليل توهجكان سيفضح سر الدهشةومن انامل الحبورتنداح نشوتنا اللذيذةولحظة فلحظة تنضر الهتاف بالاملوالقائد المسؤول من مواكب الحروفوالراسخ الجذور في سرايا الرغبة البعيدةيلح في النداءاتصعدين تلتى......

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