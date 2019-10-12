كاظم حبيب - وفاة الصحفي الكبير والإنسان النبيل والمناضل الجسور، وفاة عدنان حسين

2019/10/12 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لقد حمل الأصدقاء في لندن الخبر الحزين والأليم، نبأ وفاة الصديق العزيز الكاتب والصحفي والمفكر العقلاني الشجاع عدنان حسين (ابو فرح)، بعد ان عانى الكثير من مرض السرطان.لقد كان الفقيد نموذجا رائعاً ومقداماً للصحفي الملتزم بمبادئ الحرية والديمقراطية والعلمانية والعدالة الاجتماعية والروح الأممية ازاء مصائر الشعوب الأخرى.لقد جند عدنان قلمه الشجاع ضد العنصرية والشوفينية والتمييز الديني والمذهبي والطائفي......

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