ردود غاضبة من بعض النواب على اللجنة الحكومية التي ستحقق بمقتل المتظاهرين.. تابع التفاصيل

2019/10/12 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب عدد من النواب، بأسناد مهمة التحقيق بمقتل المتظاهرين إلى مجلس القضاء الاعلى أو إلى جهة حكومية محايدة حسب كلامهم.وقال النائب أحمد الجبوري في تغريدة له، إن، “مجلس القضاء الأعلى هو الجهة صاحبة الاختصاص في التحقيق في مقتل المئات من المتظاهرين والآلاف من الجرحى وبإمكانهم الاستعانة بجهاز المخابرات العراقي”.وأضاف، “لان […]

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