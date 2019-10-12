2019/10/12 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود/ المنطقة الرابعة، اليوم السبت، عن مساهمة قواتها بنقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "أنها استنفرت طاقاتها في الآليات لتوفير سيارات مكيفة لنقل الزوار من منفذ الشلامجة الحدودي الى مرأب البصرة، اسهاماً من القيادة بإحياء زيارة الامام الحسين(عليه السلام )".

ونقلت القيادة عن قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد شهاب احمد محمد، أن "حافلات القيادة تعمل على مدار اليوم لنقل الزوار من بوابة المنفذ وبالعكس حتى انتهاء زيارة الاربعينية، وكذلك قيام عدد من السيارات الحوضية في توزيع الماء العذب على الزوار وعلى المواكب الموجودة على طريق المنفذ".

وأشارت إلى "استمرارها في تأدية واجباتها الخدمية والمشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والوطنية".

وأوضحت أن "القيادة تقوم ايضا بواجبها الرئيسي في التفتيش وبالاشراف على انسيابية حركة الزوار من خلال مشاركة شرطة الكمارك والمغاوير واستخبارات القيادة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود تساهم بنقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود تساهم بنقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).