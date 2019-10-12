العراق يطالب خلال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية عودة سوريا الى المنظمة

2019/10/12 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة سبوتنيك الإخبارية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله، بأن العراق ومن خلال الجلسة التشاورية الطارئة للجامعة العربية طالب بعودة سوريا للمنظمة.

وأضافت الوكالة ان المصدر لم يؤكد أي قرار نهائي بشأن طلب العراق الخاص بعودة سوريا.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي آخر، للوكالة، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرارات التي سيتم بحثها تتعلق بتركيا دون التطرق لعودة سوريا إلى الجامعة، إلا أن بعض الدول تطالب بضرورة عودتها.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، تقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.

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