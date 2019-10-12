اغتيال هفرين خلف الأمين العام لحزب ’’سوريا المستقبل’’ غرب كردستان

2019/10/12 | 13:55

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بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر أمني في إقليم كردستان، السبت (12 تشرين الأول 2019)، باغتيال السياسية السورية، الأمين ا...





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