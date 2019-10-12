2019/10/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، رسالة الى الرأي العام في كردستان، على خلفية الهجوم التركي على المناطق الكردية في الشمال السوري.

وقال البارزاني في رسالته، إن الشعب الكردي في سوريا يتعرض الى المآسي والكوارث بسبب التوغل التركي، مبينا أن استمرار الحرب وذلك الوضع الخطير يمثل تهديداً جدياً على حياة الناس، ويستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع جهودا كبيرة لإنهاء تلك الحرب، حتى لا يدفع الأبرياء ضريبة ذلك الوضع الخطير، داعيا الى أهمية منع التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود البارزاني: على الجميع أن يبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في الشمال السوري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود البارزاني: على الجميع أن يبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في الشمال السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).