وزير النقل يدعو من الاردن لتنفيذ اتفاقات عبد المهدي والرزاز بشأن التعاون الاقتصادي

2019/10/12 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت، الى ضرورة العمل لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصل اليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيرة عمر الرزاز بشأن التعاون الاقتصادي.

وذكر بيان لوزارة النقل تلقته "الغد برس"، ان "وزير النقل حضر المؤتمر الوطني الرابع الذي نظمته وزارة النقل الاردنية، تحت عنوان تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل، برعاية وزير النقل الاردني انمار الخصاونه وحضور وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وسفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل".

وبحسب البيان، فان لعيبي القى خلال المؤتمر كلمة اكد فيها على اهمية مواكبة التطور العالمية في مجال النقل واعتماد الانظمة الذكية بمختلف القطاعات وما يرافقه من تطوير للبنى المعلوماتية لتسهيل العمل في الموانئ العربية كافة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل مشاريع النقل.

واشار الى "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصل اليها الجانبان خلال اجتماعهما في شباط الماضي برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونظيره عمر الرزاز والتي تستهدف الارتقاء بمستوى التعاون لاسيما في الجانب الاقتصادي".

وبين، الوزير أن "العراق والاردن ومصر تربطهم علاقات أخوية متينة ولابد من الوصول الى مرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة وتعظم الاستفادة من الفرص المتاحة والتي ستشكل رافعة للعلاقات الاقتصادية مع البلدان الشقيقة".

واوضح وزير النقل اهمية وضرورة وجود نظام فعال وموحد يستوعب النمو التصاعدي الملحوظ بمجال النقل في بلداننا وعلى مختلف مستويات النقل سواء كانت بضائع وحمولات او مسافرين، مؤكدا ان "على الجميع السعي بخطوات واثقة من خلال وضع خطط مدروسة اضافة الى التنسيق المشترك وتبادل الخبرات فيما بيننا للارتقاء بواقع النقل الى مستوى الطموح".

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