فرقة العباس تتسلم سيطرات مدينة كربلاء لتفتيش الزائرين

2019/10/12 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت فرقة العباس القتالية اللواء 26 حشد شعبي، اليوم السبت، عن استلامها السيطرات الأمنية للمحاور الثلاثة لمدينة كربلاء المقدسة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقالت الفرقة في بيان صحفي تلتق "الغد برس" نسخة منه إن "نحو 3 آلاف من قوات الفرقة الاحتياط باشروا باستلام تلك السيطرات وتنفيذ واجب تفتيش الزائرين الوافدين إلى المدينة المقدسة من مختلف مدن العراق والعالم الإسلامي للمشاركة بالزيارة المليونية، ضمن خطة مسبقة أعدتها قيادة الفرقة بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والأخرى الساندة".

وأشارت الى "استمرار تنفيذ الواجب ليل نهار لغاية الانتهاء من هذه الزيارة المباركة".

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