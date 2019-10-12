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{شارع حيفا} يفوز كأفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي


{شارع حيفا} يفوز كأفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي
2019/10/12 | 14:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{شارع حيفا} يفوز كأفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي

تأریخ التحریر: : 2019/10/12 14:10

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