2019/10/12 | 14:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({شارع حيفا} يفوز كأفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
{شارع حيفا} يفوز كأفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي
تأریخ التحریر: : 2019/10/12 14:10
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({شارع حيفا} يفوز كأفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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