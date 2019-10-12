بوتين: يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي

2019/10/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تتحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي.

وقال بوتين في تصريح، إن روسيا تناقش بشكل مستمر مع إيران وتركيا والولايات المتحدة مسألة عدم جواز وجود أجنبي غير شرعي في سوريا، لافتا الى أن القيادة الشرعية المستقبلية لسوريا لو قررت انتفاء الحاجة من القوات الروسية فسيتعين عليها المغادرة.

وأضاف في ما يتعلق بالأزمة مع إيران، أنه لا يمكن أن يكون لطهران أكثر من مصالحها الخاصة، داعيا الى معاملتها باحترام لتجنب التصعيد في المنطقة.

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