الداخلية: القبض على تاجر مخدرات وسلاح في البصرة

2019/10/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة خطوة برس – بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على تاجر مخدرات وسلاح في محافظة البصرة.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان له : ان ‘مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد تجار المخدرات والسلاح في محافظة البصرة والمتابع

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