2019/10/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن اعتقال 148 مطلوبا للقضاء بينهم 37 بتهمة “الارهاب”، فضلا عن حجز عشرات العجلات والدراجات النارية التي لا تحمل ارقام ومستمسكات رسمية، فيما نوهت الى أن الخطة الامنية الخاصة بحماية زائري زيارة الاربعين تسير بشكل جيد، وجميع الطرق مفتوحة امام المواطنين.وقالت القيادة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات سامراء تعلن اعتقال 148 مطلوبا للقضاء بينهم 37 بتهمة “الارهاب” وكالة خطوة برس.

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