عضو بالقانونية النيابية يكشف موعد إنهاء عمل مجالس المحافظات

2019/10/12 | 14:26

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الغزي، السبت (12 تشرين الثاني 2019)، عن الموعد الذي اتفقت عليه اللجنة لإنهاء عمل مجالس المحافظات.

وقال الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "إلغاء مجالس المحافظات مخالفة دستورية غير ممكنة، كما وأن مصطلح تجميد المجالس لا سند قانوني له".

وأضاف، أن "الإجراء القانوني المناسب هو إنهاء عمل تلك المجالس وهذا ما صوت عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، واتفقت عليه اللجنة القانونية".

وأوضح أن "اللجنة القانونية مضت باتجاه تعديل المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، والتي تنص على أن مجالس المحافظات تنتهي أعمالها بتاريخ الأول من آذار 2020، وأن التعديل سيحدد موعد انتهاء عمل المجالس بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2019".

وصوت البرلمان العراقي، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019) على انهاء عمل مجالس المحافظات.

بغداد اليوم- بغداد

اعتبرت النائبة عن ائتلاف "النصر"، ندى شاكر جودت، السبت (12 تشرين الأول 2019)، تعليق نواب تحالف "سائرون" لعضويتهم في البرلمان، هروباً من المسؤولية.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الفساد وصل ا

بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، السبت (12 تشرين الأول 2019)، إن النظام السياسي بجميع احزابه وكتله السياسية، مستهدف، مؤكداً أن من يعتقد بانتهاء التظاهرات فهو "واهم".

وذكر الأعرجي في تغريدة عبر حسابه في تو

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر أمني في إقليم كردستان، السبت (12 تشرين الأول 2019)، باغتيال السياسية السورية، الأمين العام لحزب ’’سوريا المستقبل’’ بقصف تركي غرب إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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