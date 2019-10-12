الداخلية : القبض على أحد تجار المخدرات والسلاح في البصرة

2019/10/12 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية ، اليوم السبت ، القبض على أحد تجار المخدرات والسلاح في محافظة البصرة.

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