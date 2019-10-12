الأعرجي: من يعتقد أن التظاهرات قد توقفت “واهم”

2019/10/12 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، السبت، أن الذي يعتقد أن التظاهرات قد توقفت بأنه “واهم”، فيما حذر من استهداف النظام السياسي الذي تتكون منه جميع الأحزاب وكتلها البرلمانية.وقال الاعرجي في تغريدة له على تويتر تابعتها خطوة برس، “واهمٌ ذاك الذي يعتقد أن التظاهرات قد توقفت، تقع المسؤولية على جميع الكتل السياسية للوقوف

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