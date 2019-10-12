نقابة المحامين العراقيين تعتزم مقاضاة قوات الأمن بشأن استهداف ومقتل متظاهرين

2019/10/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت نقابة المحامين العراقيين باستلام دعاوى قضائية رفعها مواطنون ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد قوات الأمن على خلفية استخدامها للعنف ضدهم خلال هذه المظاهرات الشعبية.وأحداث العنف التي يشهدها العراق في الأسابيع الأخيرة التي قتل فيها أكثر من مئة شخص، هي الأسوأ منذ عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى رئاسة الحكومة قبل عام.

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