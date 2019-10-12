هطول أمطار في كوردستان

2019/10/12 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت مناطق متفرقة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، هطول الامطار.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان لها، ان الامطار ستهطل اليوم، على مناطق متفرقة من مدن اقليم كوردستان.

واوضحت المديرية ان درجات الحرارة في مدن اقليم كوردستان، تتراوح بين 20 الى 26 درجة مئوية.

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