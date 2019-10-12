2019/10/12 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، إلى الجامعات كافة بشان إعلان التعيينات فيها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الاعلان عن الدرجات الوظيفية يجب ان يكون عبر الموقع الالكتروني للجامعة من قبل لجنة التعيينات المشكلة لهذا الغرض ويجب ان تكون وفقا لضوابط الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت أن "الجامعات التي تتوفر فيها الدرجات التي ستعلن قريباً: ( جامعة بغداد والجامعة التقنية الوسطى، والجامعة التقنية الجنوبية، وجامعة الفلوجة، وجامعة الموصل، وجامعة تكريت، وجامعة البصرة للنفط والغاز، وجامعة جابر بن حيان الطبية، وجامعة النهرين، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية، وجامعة واسط،وجامعة بابل، وجامعة كربلاء، والجامعة المستنصرية".

وأوضحت الوزارة، أن "الجامعات الأخرى هي: (الجامعة التقنية الشمالية، وجامعة الفرات الأوسط التقنية، وجامعة نينوى، وجامعة البصرة، والجامعة العراقية، وجامعة الكرخ للعلوم، والجامعة التكنولوجية، وجامعة سومر، وجامعة المثنى، وجامعة القادسية، وجامعة الكوفة، وجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية، ومركز البحوث النفسية، ومركز بحوث السرطان والوراثة الطبية، والهيئة العراقية للحاسبات)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي توجّه كتاباً رسمياً إلى الجامعات بشأن إعلان التعيينات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي توجّه كتاباً رسمياً إلى الجامعات بشأن إعلان التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).