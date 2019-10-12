بالفيديو.. كيم كارداشيان تتعرض إلى موقف محرج في برنامج تلفزيوني وهذا ما وجد في هاتفها

2019/10/12 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اضطرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، للكشف عن أمر مخجل بحثت عنه عبر محرك البحث “غوغل”.وفي فقرة تحمل اسم “أريني هاتفك”، خضعت كارداشيان لطلب في برنامج المقدم الأمريكي الشهير، جيمي فالون، وقامت بتسليمه هاتفها الذكي، من أجل الاطلاع عليه، وعلى آخر عملية بحث قامت بها في “غوغل”، بحسب […]

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