الداخلية: إلقاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح في البصرة

2019/10/12 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن اعتقال أحد تجار المخدرات والسلاح في محافظة البصرة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سعد معن في تصريح، ان مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على المتهم، بعد متابعته منذ ستة اشهر، ومداهمة داره لأكثر من خمس مرات، مبينا ان عملية الاعتقال تمت من خلال تشكيل فريق مختص، نجح في اداء مهمته.

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