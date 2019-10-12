صباح كنجي - رواية ابو عمشة عن الأنفال.. 3 الوصول للحدود والعبور الى تركيا..

2019/10/12 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي قبل الاقتراب من الحدود جمعنا الخبز الذي معنا..ووضعناه فوق شجرة ..كي يستفيد منه الأنصار الذين تركناهم في كاره أو من يعود منا للاتصال ببقية الانصار المتبقين والمحاصرين..ولم نجد من له استعداد للعودة إليهم حسب الاتفاق معهم ..خاصة بعد مشاهدتنا أضويه مشعة من مصابيح الكهرباء في مدينة جلي ـ مركز قضاء كردي في تركيا ـ بعد منتصف الليل ..حينما كنا نستطلع طريقاً للتسلل والعبور ونحن في قمة تعلوها صخرة مطل......

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