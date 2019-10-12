مكافحة الارهاب ينفي تكليف اللواء الركن علاء المحياوي بمهام قائد قوات الجهاز

2019/10/12 | 14:57

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الاٍرهاب صباح النعمان، اليوم السبت، تكليف اللواء الركن علاء المحياوي...





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