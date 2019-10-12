مراسلنا : بدء جلسة الاجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهره برئاسة العراق

2019/10/12 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في القاهر بان العراق ترأس الاجتماع الطارئء لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في الجامعة العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

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