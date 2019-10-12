القبض على أحد الارهابيين في في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد

2019/10/12 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٢٥ الفرقة ١٧ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد.

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