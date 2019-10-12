الجبهة التركمانية تعلن تأييدها للعملية العسكرية التركية في سوريا

2019/10/12 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الجبهة التركمانية، تأييدها للعملية العسكرية التركية في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكد رئيس الجبهة وعضو مجلس النواب ارشد الصالحي في بيان على صفحته في فيس بوك، وكشف فيه عن عم موقف الجبهة من العملية، أكد ان العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في الأراضي السورية، يوم الاربعاء الماضي، عمل إيجابي للحفاظ على وحدة اراضي الدول في المنطقة، في أول رد فعل مؤيد لحزب عراقي تجاه العملية.

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